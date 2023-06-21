"Реал" продлил контракт со звездным ветераном

Пресс-служба мадридского “Реала” на официальном сайте объявила о продлении контракта с немецким полузащитником Тони Кроосом.

Новое соглашение между 33-летним футболистом и испанским клубом будет действовать до лета 2024 года.

Кроос перешел в “Реал” летом 2014 года из “Баварии”. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего он провел за королевский клуб 417 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 89 результативных передач. За сборную Германии сыграл 106 матчей, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. 3-кратный чемпион Испании, 3-кратный чемпион Германии, обладатель Кубка Испании, 3-кратный обладатель Кубка Германии, 3-кратный обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный обладатель Суперкубка Германии, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 5-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 6-кратный победитель Клубного чемпионата мира, чемпион мира-2014.