Реал потерял важного игрока перед матчем Лиги чемпионов

Основной защитник мадридского “Реала” Давид Алаба не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против “Наполи”.

Как пишет Marca, игрок сборной Австрии получил травму.

Источник отмечает, что 31-летний защитник не вошел в заявку клуба на игру Лиги чемпионов.

Вместо него, главный тренер Карло Анчелотти вызвал 21-летнего защитника Альваро Каррильо из "Кастильи". Интересно, что молодой футболист также был включен в заявку на матч с "Жироной", и именно он отправится с командой в Неаполь.

Отметим, что отсутствие Алабы — не единственная проблема “сливочных”. Из-за травм “Реал” не может рассчитывать на вратаря Тибо Куртуа, защитника Эдера Милитао и вингера Арды Гюлера, который вернулся в строй, но снова получил повреждение и выбыл на три месяца.

В текущем сезоне Алаба провел восемь матчей за “Реал” и отдал одну голевую передачу.

После первого тура Лиги чемпионов “Реал” имеет в активе три очка, а их следующий соперник возглавляет группу с тем же количеством очков.