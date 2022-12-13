"Реал" определился с заменой Бензема
Новости футбола Сегодня, 05:29
Экс-форвард сборной Нидерландов Рене ван де Керкхоф заявил, что “Реал” уже нашел замену форварду Кариму Бензема.
По его информации, “сливочные” присматриваются к нападающему ПСВ Коди Гакпо.
“Мои надежные источники в Испании сообщили, что ”Реал" хочет подписать Гакпо. Вопрос будет решаться летом. Мне лично кажется, что “Реал” ему больше подходит, чем Англия", - сказал он.
Напомним, что также форвардом интересуется и “Манчестер Юнайтед”.
В 24 матчах в составе ПСВ в текущем сезоне форвард забил 13 мячей и отдал 18 результативных передач.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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