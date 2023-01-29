"Реал" определил две трансферные цели на лето
Новости футбола Сегодня, 15:55
"Реал"
Мадридский “Реал” определился с трансферной стратегией на лето 2023 года, сообщает AS.
По сведениям источника, королевский клуб намерен приобрести центрального полузащитника и нападающего, который станет дублером Карима Бензема. Приоритетным вариантом для “Реала” является английский хавбек дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем. Мадридцы готовы заплатить за хавбека 100 миллионов евро, а также еще 50 миллионов евро в виде бонусов.
В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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