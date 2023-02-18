"Реал" не без труда победил "Осасуну"

В матче 22-го тура чемпионата Испании “Реал" на выезде обыграл “Осасуну” со счетом 2:0.

Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде и Марко Асенсио.

“Реал”, набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Осасуна” с 30 очками осталась на 10-й позиции.

“Осасуна” – “Реал” - 0:2 (0:0)

Голы: Вальверде, 78 - 0:1, Асенсио, 90 - 0:2

“Осасуна”: Эррера, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац (Орос, 72), Мойсес Гомес, Торро (Кике Гарсия, 85), Рубен Гарсия (Морено, 63), Монкайола, Будимир, Эз Абде (Барха, 85).

“Реал”: Куртуа, Начо (Карвахаль, 76), Рюдигер, Милитао, Алаба, Модрич, Себальос (Асенсио, 66), Камавинга, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Родригес, 88).

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