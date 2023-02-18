"Реал" не без труда победил "Осасуну"
Новости футбола Сегодня, 17:01
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Испании “Реал" на выезде обыграл “Осасуну” со счетом 2:0.
Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде и Марко Асенсио.
“Реал”, набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Осасуна” с 30 очками осталась на 10-й позиции.
“Осасуна” – “Реал” - 0:2 (0:0)
Голы: Вальверде, 78 - 0:1, Асенсио, 90 - 0:2
“Осасуна”: Эррера, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац (Орос, 72), Мойсес Гомес, Торро (Кике Гарсия, 85), Рубен Гарсия (Морено, 63), Монкайола, Будимир, Эз Абде (Барха, 85).
“Реал”: Куртуа, Начо (Карвахаль, 76), Рюдигер, Милитао, Алаба, Модрич, Себальос (Асенсио, 66), Камавинга, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Родригес, 88).
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