"Реал" нацелился на талантливого голкипера

Мадридский “Реал” проявляет интерес к вратарю “Андерлехта” и сборной Нидерландов Барту Вербрюггену, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, королевский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. В составе мадридцев голландец может заменить украинца Андрей Лунина, который недоволен количеством игровой практики. Бельгийский клуб готов продать вратаря за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Вербрюгген провел за “Андерлехт” 31 матч во всех турнирах и пропустил 35 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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