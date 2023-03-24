Нападающий “Тоттенхэма” Харри Кейн стал новым рекордсменом по количеству голов за сборную Англии.

Вчера англичанин отметился голом с пенальти в ворота Италии (2:1) в матче отбора Евро-2024.

Форвард забил на 44-й минуте при счете 1:0.

Для Кейна это был 54-й гол в футболке сборной Англии. Прошлый рекорд принадлежал Уэйну Руни, который забил 53 гола.