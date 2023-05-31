"Реал" нашел замену для Бензема

По информации Diario AS, в случае ухода Карима Бензема, тренерский штаб рассматривает несколько вариантов.

Наиболее желаемым является форвард “Тоттенхэма” Гарри Кейн, за которого придется заплатить около 115 миллионов евро.

Лондонский клуб готов продать своего капитана, а тем более в зарубежный клуб.

В то же время сам Кейн не торопиться покидать Англию.