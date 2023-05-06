“Реал” нашел усиление состава в Германии
Новости футбола Сегодня, 04:04
Фото: твиттер Байера
“Реал” заинтересован в трансфере защитника “Байера” Жереми Фримпонга.
Как пишет портал Goal.com, испанский клуб планирует сделать предложение по 22-летнему нидерландскому латералю летом.
Издание пишет, что за игрока придется заплатить около 35 миллионов евро.
В этом сезоне Фримпонг провел 31 матч в немецкой Бундеслиге, в которых записал на свой счет восемь голов и сделал шесть результативных передач.
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