“Реал” нашел усиление состава в Германии

“Реал” заинтересован в трансфере защитника “Байера” Жереми Фримпонга.

Как пишет портал Goal.com, испанский клуб планирует сделать предложение по 22-летнему нидерландскому латералю летом.

Издание пишет, что за игрока придется заплатить около 35 миллионов евро.

В этом сезоне Фримпонг провел 31 матч в немецкой Бундеслиге, в которых записал на свой счет восемь голов и сделал шесть результативных передач.