"Реал" может купить опытного нападающего сборной Испании

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему “Лидса” и сборной Испании Родриго Морено, сообщает СОРЕ.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Форвард может обойтись мадридцам всего в 3,5 миллиона евро, так как его клуб вылетел из Премьер-лиги.

32-летний Родриго является воспитанником “Реала”. В нынешнем сезоне он провел за “Лидс” 35 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.