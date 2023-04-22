"Реал" готов заплатить за молодого таланта 85 миллионов

Молодой талант немецкого футбола Флориан Вирц из “Байера” может продолжить свою карьеру в одном из топ-клубов испанской футбольной лиги.

По данным Todofichajes, к 19-летнему футболисту проявляет интерес мадридский “реал”.

Сумма потенциальной сделки за атакующего хавбека может достигать 85 миллионов евро.

Вирц заключил контракт со своей нынешней командой до середины 2027 года.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги он сыграл в 12 матчах, забив один гол и отдав шесть результативных передач.