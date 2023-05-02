Главная Новости "РБ Лейпциг" феерически вышел в финал Кубка Германии

"РБ Лейпциг" феерически вышел в финал Кубка Германии

Новости футбола Сегодня, 16:42
"РБ Лейпциг" феерически вышел в финал Кубка Германии Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче ½ финала Кубка Германии “РБ Лейпциг” на выезде разгромил “Фрайбург” со счетом 5:1 и вышел в финал.

Победу “быкам” принесли дубль Доминика Собослаи, голы Дани Ольмо, Бенжемена Хенрихса и Кристоффера Нкунку. У хозяев отличился Михаэль Грегорич. Стоит отметить, что гости с 58-й минуты играли вдесятером из-за удаления Йошко Гвардиола.

В финале “РБ Лейпциг” сыграет с победителем пары “Штутгарт” - “Айнтрахт”.

“Фрайбург” – “РБ Лейпциг” - 1:5 (0:4)
Голы: Ольмо, 13 - 0:1, Хенрихс, 14 - 0:2, Собослаи, 37 - 0:3, Нкунку, 45 - 0:4, Грегорич, 75 - 1:4, Собослаи, 90+8 - 1:5

“Фрайбург”: Флеккен, Сильдийя (Грифо, 20), Гинтер, Кюблер, Линхарт, Гюнтер (Вайсхаупт, 79), Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 46), Доан (Шаллаи, 46), Грегорич, Хелер (Петерсен, 76).

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 61), Лаймер (Диалло, 87), Ольмо (Клостерманн, 61), Айдара, Собослаи, Вернер (Поульсен, 79), Нкунку (Симакан, 61).

Удаление: Гвардиол (58).

Не пропустите: "Барселона" одержала тяжелейшую победу в Ла Лиге.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Фрайбург РБ Лейпциг Бундеслига Германия
Популярные новости
"Арсенал" уверенно победил "Челси" в дерби Лондона Новости футбола Сегодня, 16:56 "Арсенал" уверенно победил "Челси" в дерби Лондона
В ПСЖ придумали наказание для Месси Новости футбола Сегодня, 16:15 В ПСЖ придумали наказание для Месси
"Барселона" одержала тяжелейшую победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 15:29 "Барселона" одержала тяжелейшую победу в Ла Лиге
"Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге Новости футбола 29 апр 2023, 17:02 "Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге
"Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом" Новости футбола 29 апр 2023, 16:09 "Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом"
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу в матче Ла Лиги Новости футбола 29 апр 2023, 15:27 Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу в матче Ла Лиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:55 Главные новости дня: 2 мая Новости футбола Сегодня, 17:42 "Бавария" нашла замену Мюллеру в "Челси" Новости футбола Сегодня, 17:30 "Челси" хочет купить защитника "Баварии" Новости футбола Сегодня, 17:15 "Ланс" выиграл на выезде в Лиге 1 и приблизился к ПСЖ Новости футбола Сегодня, 16:56 "Арсенал" уверенно победил "Челси" в дерби Лондона Новости футбола Сегодня, 16:42 "РБ Лейпциг" феерически вышел в финал Кубка Германии Новости футбола Сегодня, 16:30 Икарди близок к переходу в клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:15 В ПСЖ придумали наказание для Месси Новости футбола Сегодня, 15:55 Определился обладатель Кубка Польши Новости футбола Сегодня, 15:42 "Альмерия" одержала важную победу в Ла Лиге
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 03 мая 2023 Прогноз на матч Лацио - Сассуоло 3 мая 2023 года Футбол 03 мая 2023 Прогноз на матч Верона - Интер 3 мая 2023 года Футбол 04 мая 2023 Прогноз на матч Севилья - Эспаньол 4 мая 2023 года Футбол 04 мая 2023 Прогноз на матч Удинезе - Наполи 4 мая 2023 года Футбол 04 мая 2023 Прогноз на матч Атлетик - Бетис 4 мая 2023 года