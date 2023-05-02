"РБ Лейпциг" феерически вышел в финал Кубка Германии

В матче ½ финала Кубка Германии “РБ Лейпциг” на выезде разгромил “Фрайбург” со счетом 5:1 и вышел в финал.

Победу “быкам” принесли дубль Доминика Собослаи, голы Дани Ольмо, Бенжемена Хенрихса и Кристоффера Нкунку. У хозяев отличился Михаэль Грегорич. Стоит отметить, что гости с 58-й минуты играли вдесятером из-за удаления Йошко Гвардиола.

В финале “РБ Лейпциг” сыграет с победителем пары “Штутгарт” - “Айнтрахт”.

“Фрайбург” – “РБ Лейпциг” - 1:5 (0:4)

Голы: Ольмо, 13 - 0:1, Хенрихс, 14 - 0:2, Собослаи, 37 - 0:3, Нкунку, 45 - 0:4, Грегорич, 75 - 1:4, Собослаи, 90+8 - 1:5

“Фрайбург”: Флеккен, Сильдийя (Грифо, 20), Гинтер, Кюблер, Линхарт, Гюнтер (Вайсхаупт, 79), Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 46), Доан (Шаллаи, 46), Грегорич, Хелер (Петерсен, 76).

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 61), Лаймер (Диалло, 87), Ольмо (Клостерманн, 61), Айдара, Собослаи, Вернер (Поульсен, 79), Нкунку (Симакан, 61).

Удаление: Гвардиол (58).

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