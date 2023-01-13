Ракицкий возвращается в чемпионат Украины

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий возвращается на Родину.

Как пишет источник, в ближайшее время он подпишет контракт с “Шахтером”, за который выступал с 2009 по 2019 год.

Стороны уже согласовали детали контракта и в ближайшие дни 33-летний футболист присоединится к донецкому клубу на сборе в Турции.

Напомним, что до декабря Ракицкий играл за турецкий “Адана Демирспор”.