"Райо Вальекано" выиграл в гостевом матче Ла Лиги

В матче 17-го тура чемпионата Испании “Райо Вальекано” на выезде обыграл “Вальядолид" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Иси Паласон.

“Райо Вальекано”, набрав 26 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Вальядолид” с 17 очками остался на 16-й позиции.

“Вальядолид” – “Райо Вальекано” - 0:1 (0:0)

Гол: Паласон, 65 - 0:1

“Вальядолид”: Масип, Фреснеда, Хоакин Фернандес, Санчес, Лукас Роза, Санчес (Мальса, 61), Мончу (Агуадо, 61), Кике Перес (Эль-Ямик, 83), Кенеди (Вейсман, 28), Плата, Гвардиола (Плано, 46).

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес (Трехо, 59), Паласон, Комесанья (Сисс, 76), Оскар Валентин (Мумин, 90), Камельо (Фалькао, 75).

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