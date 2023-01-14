"Вулверхэмптон" подписал экс-игрока "Ювентуса"

Экс-полузащитник “Ювентуса” Марио Лемина стал игроком “Вулверхэмптона”.

Как пишет сайт “волков”, соглашение с футболистом “Ниццы” подписано на 2,5 года с опцией продления еще на сезон.

За 29-летнего габонца англичане заплатили 10 миллионов евро без учета бонусов.

Интересно, что Лемина уже играл в Англии в составе “Саутгемптона” и “Фулхэма”.

В этом сезоне в 14 матчах чемпионата Франции габонец результативными действиями не отметился.