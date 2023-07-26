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Радамель Фалькао может оказаться в Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 16:35
Радамель Фалькао может оказаться в Саудовской Аравии Фото: инстаграм Радамеля Фалькао/Автор неизвестен

Нападающий мадридского “Райо Вальекано” и сборной Колумбии Радамель Фалькао может оказаться в Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, интерес к футболисту одновременно проявляют сразу несколько клубов из Саудовской Аравии. В этой стране форварду могут предложить выгодные условия личного контракта.

37-летний Фалькаро выступает за “Райо Вальекано” с 2021 года. Он перешел в испанский клуб из турецкого “Галатасарая” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб из Мадрида 54 матча во всех турнирах и забил восемь голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Ранее форвард выступал за “Лансерос Бояка”, “Ривер Плейт”, “Порту”, “Атлетико”, “Монако”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси”.

Фалькао с 2007 года играет за сборную Колумбии. Всего он провел за колумбийскую национальную команду 105 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи, а также получил 12 желтых карточек.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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