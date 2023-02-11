ПСЖ теряет важного футболиста перед матчем с "Монако"

Хавбек ПСЖ Марко Верратти не сыграет в сегодняшнем матче против “Монако” в Лиге 1.

Как сообщили в клубе, итальянец почувствовал дискомфорт в левом бедре после последнего матча.

Ожидается, что Верратти пройдет курс восстановления на тренировочной базе парижского клуба.

В этом сезоне хавбек сыграл 24 матча во всех турнирах.

Напомним, что уже 14 февраля ПСЖ сыграет с “Баварией” в 1/8 финала Лиги чемпионов.