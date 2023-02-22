ПСЖ просят избавиться от Месси или Неймара

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен уверен в том, что клуб должен избавиться от Лионеля Месси или Неймара.

По его словам, команда должна строить игру не вокруг этих футболистов, а вокруг Килиана Мбаппе.

"В клубе должны признать, что приход Месси не обязательно был хорошим событием, что это был провал. Еще у меня вопросы к покупке Неймара. Только в Англии могут позволить себе игрока с такой зарплатой.

Вам нужно снизить цену на него, чтобы сэкономить на зарплате, потому что есть финансовый фэйр-плей. Для того, чтобы получить новый спортивный проект, вам нужно расстаться с высокооплачиваемыми игроками", – сказал он.