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ПСЖ просят избавиться от Месси или Неймара

Новости футбола Сегодня, 03:58
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен уверен в том, что клуб должен избавиться от Лионеля Месси или Неймара.

По его словам, команда должна строить игру не вокруг этих футболистов, а вокруг Килиана Мбаппе.

"В клубе должны признать, что приход Месси не обязательно был хорошим событием, что это был провал. Еще у меня вопросы к покупке Неймара. Только в Англии могут позволить себе игрока с такой зарплатой.

Вам нужно снизить цену на него, чтобы сэкономить на зарплате, потому что есть финансовый фэйр-плей. Для того, чтобы получить новый спортивный проект, вам нужно расстаться с высокооплачиваемыми игроками", – сказал он.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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