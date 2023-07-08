ПСЖ объявил о переходе полузащитника сборной Южной Кореи

Пресс-служба парижского “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Мальорки” и сборной Южной Кореи Ли Кан Ина.

Французский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 22 миллиона евро. Стороны заключили контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Ли Кан Ин выступал за “Мальорку” с лета 2021 года. Он перешел в клуб из “Валенсии” на правах свободного агента. Всего кореец провел за “Мальорку” 73 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

Ли Кан Ин с 2019 года играет за сборную Южной Кореи. Всего он провел за корейскую национальную команду 14 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

“Пари Сен-Жермен” в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. Таким образом, французский клуб получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Напомним, что в летнее трансферное окно ПСЖ покинули такие известные футболисты, как нападающий Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.