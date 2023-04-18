ПСЖ хочет переманить талантливого тренера из АПЛ

По данным издания Sun Sport, ПСЖ нашел нового главного тренера для своей команды в Англии.

Источник пишет, что парижане проявляют интерес к главному тренеру “Арсенала” Микелю Артете.

Напомним, что под руководством испанца “канониры” лидируют в таблице АПЛ и имеют все шансы на чемпионство.

В то же время ПСЖ планирует расстаться с нынешним тренером Кристофом Галтье и уже ищет нового тренера на следующий сезон.

Контракт Артеты с “Арсеналом” заканчивается летом 2025 года.