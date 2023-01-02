"ПСЖ" готовит щедрое предложение по форварду "МЮ"

Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд остается одной из главных трансферных целей “ПСЖ”.

Как пишет источник, парижане согласились платить англичанину 10 миллионов евро за сезон.

Сам футболист может согласиться на щедрое финансовое предложение, но трансфер вряд ли состоится в ближайшее время, так как Маркус стал ключевым игроком стартового состава “МЮ”.

Отметим, что в этом сезоне25-летний английский форвард сыграл 15 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.