"ПСЖ" готовит щедрое предложение по форварду "МЮ"
Новости футбола Сегодня, 05:55
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд остается одной из главных трансферных целей “ПСЖ”.
Как пишет источник, парижане согласились платить англичанину 10 миллионов евро за сезон.
Сам футболист может согласиться на щедрое финансовое предложение, но трансфер вряд ли состоится в ближайшее время, так как Маркус стал ключевым игроком стартового состава “МЮ”.
Отметим, что в этом сезоне25-летний английский форвард сыграл 15 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 13:30 "Челси" упустил победу над аутсайдером АПЛ
Новости футбола Вчера, 05:40 Легенду "Барселоны" обвинили в сексуальных домогательствах
Новости футбола 31 дек 2022, 14:38 Суарес перешел в бразильский топ-клуб
Новости футбола 31 дек 2022, 14:32 "Арсенал" одержал уверенную победу в АПЛ
Новости футбола 31 дек 2022, 12:16 "Манчестер Сити" упустил победу в матче АПЛ
Новости футбола 31 дек 2022, 10:03 "Барселона" не смогла выиграть в каталонском дерби
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:54 "Реал" готовит трансфер защитника сборной Франции Новости футбола Сегодня, 06:31 Наставник "ПСЖ" нашел причины первого поражения команды в сезоне Новости футбола Сегодня, 06:18 "Ювентус" нацелился на хавбека "Эвертона" Новости футбола Сегодня, 06:00 Канте определился с будущим в "Челси" Новости футбола Сегодня, 05:55 "ПСЖ" готовит щедрое предложение по форварду "МЮ" Новости футбола Сегодня, 05:38 В "Аль-Наср" вместо Роналду хотели пригласить Месси Новости футбола Сегодня, 05:17 Неймар прилетел в Бразилию на похороны Пеле Новости футбола Сегодня, 05:00 Во Франции ограбили дом известного футболиста (фото) Новости футбола Сегодня, 04:57 Гвардиола высказался о трудности выбора состава "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 04:39 Украинец Мудрик согласовал контракт с лондонским "Арсеналом"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Монпелье - Олимпик (Марсель) прогноз и ставка на матч Лиги 1 Франции 2 января 2023 года Футбол Сегодня Ренн - Ницца прогноз и ставка на матч Лиги 1 Франции 2 января 2023 года Футбол 03 янв 2023 Лестер - Фулхэм прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 3 января 2023 года Футбол 03 янв 2023 Манчестер Юнайтед - Борнмут прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 3 января 2023 года