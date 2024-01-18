Прошлогодняя финалистка покинула Australian Open во втором круге

Третий номер мирового рейтинга Елена Рыбакина сенсационно вылетела с Australian Open 2024. Казахстанская теннисистка проиграла 57-й ракетке мира Анне Блинковой, которая не представляет никакую страну.

В первом сете Рыбакина проиграла второй гейм на своей подаче и уступила 4:6, но во второй партии взяла реванш и забрала ее с таким счетом.

Третий сет получился невероятно долгим. Спортсменки дотянули до тай-брейка, где разыграли 42 розыгрыша, а Блинкова выиграла 22:20.

Соперницей Блинковой в третьем раунде будет итальянка Ясмин Паолини, которая посеянна на Australian Open под 26-м номером.

В прошлом году Рыбакина дошла до финала Australian Open, но проиграла Арине Сабаленка.