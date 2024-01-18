Прошлогодняя финалистка покинула Australian Open во втором круге
Новости тенниса Сегодня, 07:27
Getty Images
Третий номер мирового рейтинга Елена Рыбакина сенсационно вылетела с Australian Open 2024. Казахстанская теннисистка проиграла 57-й ракетке мира Анне Блинковой, которая не представляет никакую страну.
В первом сете Рыбакина проиграла второй гейм на своей подаче и уступила 4:6, но во второй партии взяла реванш и забрала ее с таким счетом.
Третий сет получился невероятно долгим. Спортсменки дотянули до тай-брейка, где разыграли 42 розыгрыша, а Блинкова выиграла 22:20.
Соперницей Блинковой в третьем раунде будет итальянка Ясмин Паолини, которая посеянна на Australian Open под 26-м номером.
В прошлом году Рыбакина дошла до финала Australian Open, но проиграла Арине Сабаленка.
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле
Новости футбола Сегодня, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании
Новости тенниса Сегодня, 14:37 Финалистка Australian Open 2022 завершит карьеру в 2024 году
Новости тенниса Сегодня, 11:44 Даниил Медведев сделал камбэк и вышел в следующий раунд Australian Open
Новости баскетбола Сегодня, 11:15 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Новости биатлона Сегодня, 10:01 Братья Бё на вершине. Результаты индивидуальной гонки в Антхольце
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:02 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Египет и Гана сыграли в зрелищную ничью на Кубке африканских наций Новости баскетбола Сегодня, 16:34 ЛеБрон и Яннис лидируют в голосовании за участие в Матче Звезд Новости футбола Сегодня, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле Новости футбола Сегодня, 15:55 Наполи разгромил Фиорентину в полуфинале Суперкубка Италии Новости футбола Сегодня, 15:48 Аль-Хиляль определился, будет ли разрывать контракт с Неймаром Новости футбола Сегодня, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 15:19 Арсенал - Кристал Пэлас: где и когда смотреть онлайн, последние новости Новости футбола Сегодня, 15:11 Официально. Легенда Ливерпуля вернулся в Европу после Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 14:57 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Леся Цуренко – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Перт Уайлдкэтс — Брисбен Буллетс прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Ирак – Япония прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Кабо-Верде – Мозамбик прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Вьетнам – Индонезия прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Жальгирис Каунас — Фенербахче прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Сенегал – Камерун прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 19 янв 2024 Гонконг – Иран прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Баскетбол 19 янв 2024 Монако — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года