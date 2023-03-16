Президенты "Реала" и "Барселоны" отменили совместный обед из-за судейского скандала

Взаимоотношения между "Барселоной" и "Реалом" ухудшились из-за скандала с коррупцией.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на местную команду и бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре, возможно связанных с коррупционной деятельностью.

"Реал" озабочен этим делом и готовится принять участие в судебном процессе.

Перед матчем Эль-Классико 19 марта президенты обоих клубов не примут участия в традиционном обеде. "Реал" считает, что потерпел значительный ущерб от этого дела и будет отстаивать свои интересы до конца.