Президенты "Реала" и "Барселоны" отменили совместный обед из-за судейского скандала
Новости футбола Сегодня, 05:19
Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен
Взаимоотношения между "Барселоной" и "Реалом" ухудшились из-за скандала с коррупцией.
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на местную команду и бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре, возможно связанных с коррупционной деятельностью.
"Реал" озабочен этим делом и готовится принять участие в судебном процессе.
Перед матчем Эль-Классико 19 марта президенты обоих клубов не примут участия в традиционном обеде. "Реал" считает, что потерпел значительный ущерб от этого дела и будет отстаивать свои интересы до конца.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:58 Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 17:54 "Реал" победил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 14:42 Украина может вернуться в число претендентов на проведение ЧМ-2030
Новости футбола 14 мар 2023, 17:54 "Манчестер Сити" уничтожил "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов
Новости футбола 14 мар 2023, 14:35 Украину исключили из числа претендентов на проведение ЧМ-2030
Новости футбола 14 мар 2023, 13:55 Клуб Роналду вышел в полуфинал Кубка Саудовской Аравии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:53 "Металлист" расстался с главным тренером: блогер раскрыл детали Новости футбола Сегодня, 07:38 Инфантино снова переизбрали на должность президента ФИФА Новости футбола Сегодня, 07:18 Фофана сравнил Мудрика и Мбаппе Новости футбола Сегодня, 07:00 Анчелотти назвал фаворита Лиги чемпионов в этом сезоне Новости футбола Сегодня, 06:50 Месси не спешит продлевать контракт с ПСЖ: названы причины Новости футбола Сегодня, 06:35 “Манчестер Юнайтед” потроллил Гвардиолу после его слов о Джулии Робертс (фото) Новости футбола Сегодня, 06:19 Гюндоган готов на жертвы ради перехода в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 06:00 "Барселона" представила оригинальную форму на матч с "Реалом" (фото) Новости футбола Сегодня, 05:57 Бензема определился с будущим в "Реале" Новости футбола Сегодня, 05:38 "Наполи" впервые в истории вышел в четвертьфинал ЛЧ
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Сосьедад - Рома 16 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал Лондон - Спортинг Лиссабон 16 марта 2023 года Футбол 17 мар 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Вердер 17 марта 2023 года Футбол 17 мар 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Атлетик 17 марта 2023 года