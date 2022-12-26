Президент Турции назвал страну, где будет играть Роналду

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил информацию о том, что португальский форвард Криштиану Роналду перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.

“По той информации, которую я получил, Роналду станет игроком клуба из Саудовской Аравии”, — приводит слова Эрдогана Goal.

Напомним, что осенью форвард покинул “Манчестер Юнайтед”. В сети писали, что игроком интересуется “Аль-Насср”, который готов платить ему 200 миллионов евро за сезон.

В данный момент официальной информации о результатах переговоров сторон нет.