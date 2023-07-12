Президент "Барселоны" рассказал, почему сорвался переход Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил свою точку зрения по поводу того, что у клуба не получилось вернуть Лионеля Месси.

Напомним, что аргентинец присоединится к "Интер Майами" как свободный агент.

"Да, у нас не получилось подписать его, но это уладило ситуацию, в которой я не знал, как правильно поступить. Несмотря на всё, я считаю, что клуб должен быть выше лучшего игрока в мире.

У нас были возможности, мы договорились о сделке. Месси хотел вернуться, его отец тоже, но наши планы не сошлись. Мы не хотели создавать проблем с финансовым фейр-плей и сказали, что сообщим им, когда всё будет готово.

Потом прошло время, контракт был полностью согласован, но его отец, Хорхе, захотел встретиться со мной. Он сообщил, что Месси выбрал "Интер Майами", потому что провел несколько сложных сезонов в Париже, где на него было много давления, а в MLS ему будет спокойнее.

Хотя он хотел вернуться в "Барсу", он не желал проводить еще один год здесь. Его можно понять, и нам нужно проявить уважение к Месси. "Барса" обязана это сделать", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.