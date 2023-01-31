Появились подробности трансфера Жоржиньо в "Арсенал"

Хавбек “Челси” Жоржиньо уже точно станет игроком “Арсенала” этой зимой.

По данным журналиста Фабрицио Романо, за итальянского полузащитника “канониры” заплатят 12 млн фунтов.

Его контракт с клубом будет рассчитан до июня 2024 года, в него будет включена опция продления еще на сезон.

На трансфере Жоржиньо лично настаивает тренер “Арсенала” Микель Артета.

В текущем сезоне итальянец забил 3 гола в 25 матчах во всех турнирах.