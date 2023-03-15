Появилась реакция Пике на песню Шакиры об их расставании

Известный испанский футболист Жерар Пике отреагировал на песню Шакиры, которую она написала о расставании с ним.

Как известно, пара рассталась летом 2022 года из-за измен футболиста.

"Да, я слышал эту песню, но не хочу ее комментировать. Я могу сказать, что у нас есть ответственность. Родители должны защищать своих детей.

Для меня главное, чтобы с моими детьми все было в порядке. У меня всегда были близкие отношения с моими детьми.

Что касается меня, то я счастлив. У меня есть большое желание продолжать делать что-то", - сказал он.