Появилась новая информация о состоянии Пеле

Состояние здоровья 82-летнего легенды мирового футбола Пеле улучшилось.

Об этом сообщили в больнице Сан-Паулу, где находится бразилец.

По информации врачей, Пеле был госпитализирован для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки.

“Мы продолжаем терапию, в частности респираторной инфекции, с улучшением общего состояния. Сейчас Пеле находится в общей комнате со стабильными жизненными показателями, в сознании и без осложнений”, - говорится в сообщении больницы.