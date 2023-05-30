Поттер начал переговоры с английским клубом

Бывший наставник "Челси" Грэм Поттер начал переговоры с английским "Кристал Пэлас" и может возглавить эту команду.

Источник пишет, что тренер готов принять предложение и работать в АПЛ.

По итогам прошлого сезона команда заняла 11-е место в чемпионате Англии.

Напомним, что минувший сезон Поттер начинал в “Брайтоне”, после чего перешел на работу в "Челси", из которого был уволен.