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Победы "Динамо", "Днепра-1" и "Зари", потеря "Шахтера": результаты 19-го тура УПЛ

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить победы "Динамо", "Днепра-1" и “Зари” над “Львовом”, “Металлистом 1925” и “Рухом”, а также ничью между “Шахтером” и “Черноморцем”.

“Черноморец” – “Шахтер” - 2:2 (2:2)
Голы: Крыськив, 1 - 0:1, Путря, 8 (с пенальти) - 1:1, Гочолеишвили, 19 - 1:2, Салюк, 42 - 2:2

“Львов” – “Динамо” – 0:2 (0:0)
Голы: Ванат, 52 - 0:1, Рамирес, 87 - 0:2

“Металлист 1925” – “Днепр-1” - 0:3 (0:0)
Голы: Довбик, 71 - 0:1, Довбик, 78 (с пенальти) - 0:2, Довбик, 81 (с пенальти) - 0:3

“Заря” – “Рух” – 3:0 (1:0)
Голы: Булеца, 19 (с пенальти) - 1:0, Русин, 64 - 2:0, Погорелый, 87 - 3:0

"Минай" - "Ингулец" - 1:2 (1:0)
Голы: Кравчук, 21 - 1:0, Мельник, 85 (автогол) - 1:1, Ковалев, 90+4 (с пенальти) - 1:2

"Металлист" - "Колос" - 0:0

"Верес" - "Кривбасс" - 1:2 (0:0)
Голы: Приходько, 50 - 0:1, Близниченко, 81 (с пенальти) - 1:1, Понедельник, 83 - 1:2

"Александрия" - "Ворскла" - 3:0 (2:0)
Голы: Пердута, 26 (автогол) - 1:0, Кулаков, 41 - 2:0, Логинов, 78 - 3:0

Положение команд: "Шахтер" - 43 (18), "Днепр-1" - 42 (18), "Заря" - 40 (19), "Динамо" - 36 (19), "Александрия" - 31 (18), "Кривбасс" - 25 (19), "Колос" - 24 (19), "Ингулец" - 22 (18), "Металлист 1925" - 21 (19), "Ворскла" - 20 (19), "Черноморец" - 19 (19), "Минай", "Металлист", "Верес" - 18 (19), "Рух" - 17 (18), "Львов" - 13 (18).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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