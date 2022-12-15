По Франции прокатилась волна беспорядков после полуфинала ЧМ-2022 с Марокко

Во Франции после полуфинала ЧМ-2022 между местной сборной и Марокко (2:0) произошли массовые столкновения болельщиков с полицией.

Как сообщает AFP, во время беспорядков правоохранители задержали 170 человек. Больше всего хулиганов было задержано в Париже, где произошли стычки с полицией на Елисейских полях.

По уточненным данным, там была задержана группа из 40 человек за ношение запрещенного оружия.

Кроме того, беспорядки зафиксированы в Монпелье, Лионе, Ницце и других городах Франции.

По всей стране на улицы вышли свыше 10 тысяч полицейских.