Питтсбург – Колорадо, Даллас – Торонто и другие. Анонс матчей НХЛ

В следующий игровой день НХЛ с четверга на пятницу состоятся 11 матчей. Среди интересных матчей можно выделить игру между Питтсбургом и Колорадо, Даллас примет дома Торонто, а Эдмонтон сыграет с Нью-Йорк Рейнджерс.

Дейли Спорт подготовил для вас расписание всех матчей в следующем игровом дне НХЛ. Отметим, что матчи начнутся по центрально европейскому времени: