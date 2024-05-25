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Первый золотой дубль в истории. Байер обыграл Кайзерслаутерн, став обладателем Кубка Германии

Новости футбола Вчера, 16:01
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Первый золотой дубль в истории. Байер обыграл Кайзерслаутерн, став обладателем Кубка Германии Фото: Alex Grimm/Getty Images

В субботу, 25 мая, определился обладатель Кубка Германии сезона-2023/24. В Берлине Байер Леверкузен играл против Кайзерслаутерна.

Все самые интересные в матче события произошли в первом тайме. На 16-й минуте встречи зрелищным ударом вперед “фармацевтов” вывел Гранит Джака. Швейцарский хавбек точно пробил слету с далекого расстояния и мяч попал в левую девятку ворот соперника.

В конце первой 45-минутки Байер остался в меньшинстве. Второе предупреждение за грубую игру получил Одилон Коссуну.

Во втором тайме зрители, собравшиеся на берлинском Олимпиаштадионе, голов не увидели.

Байер стал обладателем Кубка Германии второй раз в своей истории. Также в этом сезоне “фармацевты” впервые стали чемпионами Германии.

Таким образом, команда из Леверкузена впервые в клубной истории сделала “золотой дубль” - положила чемпионские медали в Кубок.

  • Кубок Германии
    финал
    Кайзерслаутерн - Байер - 0:1
    Гол: Джака, 16
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Байер Кайзерслаутерн Кубок Германии
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