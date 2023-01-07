Защитник “Баварии” Бенжамен Павар контактировал с “Барселоной” по поводу вероятного перехода в клуб.

Сам футболист уже решительно настроен сменить клуб летом, когда до истечения срока контракта останется год.

По данным немецкой прессы, в “Барселоне” заинтересованы в подписании игрока сборной Франции.

В текущем сезоне Павар забил 4 гола в 21 матче за немецкий клуб.