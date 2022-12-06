Паулу Бенту объявил об отставке с поста наставника сборной Южной Кореи

Португальский тренер Паулу Бенту покинул должность наставника сборной Южной Кореи.

О своем решении опытный специалист рассказал после матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Бразилией (1:4).

"Мой тренерский штаб сейчас должен задуматься о своем будущем, и оно не связано со сборной Южной Кореи. Только что я сказал о своем решении футболистам и президенту Федерации футбола Южной Кореи.

Я решил уйти еще в сентябре, и я поблагодарил их за все, что для меня сделали. Горжусь тем, что мне довелось быть тренером такой команды на протяжении более четырех лет. Сейчас я беру паузу на отдых"., – сказал он.