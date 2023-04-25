Партнер Месси по сборной хочет сменить клуб

Согласно информации от известного журналиста Фабрицио Романо, полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер намерен найти новый клуб в начале трансферного окна в июне. Он стремится не терять время на адаптацию и желает подписать контракт с новой командой как можно скорее.

Многие клубы Английской премьер-лиги, такие как "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", заинтересованы в услугах этого аргентинского футболиста. Ожидается, что сумма трансфера составит примерно 60 миллионов евро.

Макаллистер проявил себя в этом сезоне, забив шесть голов в чемпионате Англии. Он стал чемпионом мира в декабре прошлого года, выступая в качестве основного хавбека сборной Аргентины.