Озвучена зарплата Мбаппе в ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Франции.

Как сообщает портал L’Equipe, его зарплата составляет 6 млн евро в месяц.

В топ-10 зарплат также входят его одноклубники Неймар, Лионель Месси, Маркиньос, Марко Верратти, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Хуан Бернат и Норди Мукиеле.

За пределами топ-10 расположились Бен-Йеддер из “Монако” и Жордан Верету из “Марселя” – 13-е.