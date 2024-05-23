Основной вратарь сборной Франции рискует пропустить чемпионат Европы

Основной вратарь сборной Франции Майк Меньян рискует пропустить чемпионат Европы-2024 из-за травмы.

Утром 23 мая вратарь Милана получил травму пальца во время тренировки с клубом. По данным L’Équipe, ему предстоит пройти сканирование, чтобы определить серьезность травмы перед летним Евро-2024.

В сборной Франции будут внимательно следить за результатами медицинских тестов футболиста, прежде чем 7 июня им придется принять окончательное решение о том, кто будет включен в состав.

На протяжении всего сезона Меньян боролся с рядом травм, из-за которых он пропускал матчи как за свой клуб, так и за сборную. Его последняя неудача означает, что он, практически точно, пропустит последнюю игру сезона за Милан, после того как он уже пропустил предыдущие четыре матча из-за мышечных проблем.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Франции сыграет против Нидерландов, Польши и Австрии. Первый матч команда Дидье Дешама сыграет 17 июня против Австрии в Дюссельдорфе.

Ранее главный тренер Ле Бле, Дидье Дешам, удивил с предварительной заявкой на чемпионат Европы.