Опубликован список самых перспективных футболистов мира

Хавбек “Баварии” Гави и форвард дортмундской “Боруссии” Юссуф Мукоко попали в список девяти самых перспективных футболистов мира, родившихся после 1 января 2004 года.

Список NXGN Nine представлен на сайте портала Goal.

Он выглядит следующим образом: