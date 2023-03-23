Опубликован список самых перспективных футболистов мира
Новости футбола Сегодня, 07:19
Фото: твиттер Боруссии/автор неизвестен
Хавбек “Баварии” Гави и форвард дортмундской “Боруссии” Юссуф Мукоко попали в список девяти самых перспективных футболистов мира, родившихся после 1 января 2004 года.
Список NXGN Nine представлен на сайте портала Goal.
Он выглядит следующим образом:
- Арда Гюлер, хавбек клуба "Фенербахче";
- Мохамед-Али Чо, нападающий клуба "Реал Сосьедад";
- Эндрик, нападающий клуба "Палмейрас" (был приобретен "Реалом");
- Гави, хавбек клуба "Барселона";
- Алехандро Гарначо, хавбек клуба "Манчестер Юнайтед";
- Ромео Лавиа, хавбек клуба "Саутгемптон";
- Юссуф Мукоко, нападающий клуба "Боруссия";
- Матис Тель, хавбек клуба "Бавария";
- Уоррен Заир-Эмери, хавбек клуба "ПСЖ".
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