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Определились все участники 1/8 финала Лиги Конференций

Новости футбола Сегодня, 17:54
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После завершения стадии 1/16 финала Лиги Конференций определились все участники 1/8 финала.

Ими стали: “Лацио”, “Фиорентина” (Италия), “Вест Хэм” (Англия), “Вильярреал” (Испания), “Ницца” (Франция), АЗ (Нидерланды), “Юргорден” (Швеция), “Сивасспор” (Турция), “Слован” (Словакия), “Андерлехт”, “Гент” (оба - Бельгия), АЕК (Кипр), “Шериф” (Молдова), “Базель” (Швейцария) и “Лех” (Польша).

Первые матчи 1/8 финала состоятся 9 марта, ответные - 16 марта.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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