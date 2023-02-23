Определились все участники 1/8 финала Лиги Конференций
Новости футбола Сегодня, 17:54
Лига Конференций
После завершения стадии 1/16 финала Лиги Конференций определились все участники 1/8 финала.
Ими стали: “Лацио”, “Фиорентина” (Италия), “Вест Хэм” (Англия), “Вильярреал” (Испания), “Ницца” (Франция), АЗ (Нидерланды), “Юргорден” (Швеция), “Сивасспор” (Турция), “Слован” (Словакия), “Андерлехт”, “Гент” (оба - Бельгия), АЕК (Кипр), “Шериф” (Молдова), “Базель” (Швейцария) и “Лех” (Польша).
Первые матчи 1/8 финала состоятся 9 марта, ответные - 16 марта.
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