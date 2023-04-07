Определились победительницы первой в истории женской Финалиссимы

Сборная Англии выиграла первую в истории женскую Финалиссиму, обыграв Бразилию со счетом 4:2 в серии пенальти.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а отыграться бразильянки смогли уже в компенсированное арбитром время.

Полузащитник Элла Тун вывела Англию вперед на 23-й минуте, а Андресса перевела игру в серию пенальти.

Лучшим игроком матча стала англичанка Кира Уолш.

Напомним, что в Финалиссиме встречаются победители турниров УЕФА и КОНМЕБОЛ.