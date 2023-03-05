Они не хотят меня видеть: Гвардиола дал два выходных игрокам "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил дать два дня выходных своим подопечным.

По словам испанского тренера, впереди у команды будет напряженный отрезок.

"Я не хочу их видеть, они не хотят видеть меня! Перед международным перерывом у нас будет три матча за шесть дней в трёх разных соревнованиях.

Эти встречи будут решающими в этом сезоне", - отметил он.

Напомним, что в данный момент “горожане” идут на 2-м месте в АПЛ, отставая от “Арсенала” на пять баллов.