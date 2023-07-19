Новый наставник "Челси" оценил перспективы Мудрика

Новый наставник "Челси" Маурисио Почеттино высказался о том, что думает об украинце Михаиле Мудрике.

По словам специалиста, у игрока сборной Украины есть большое будущее.

"Я часто беседую со всеми игроками. Я вижу, что Михаил - очень хороший парень, еще молодой, но с огромным потенциалом. Главное - это добиться доверия. Молодым игрокам важно понять нас и наши требования. Они должны осознавать, имеют ли они возможность быть стартовыми игроками", - приводятся слова Почеттино изданием Football London.

Напомним, Мудрик перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера" в зимнее трансферное окно 2023 года.

Его соглашение с лондонским клубом рассчитано до 2031 года.

В прошлом сезоне украинский футболит сыграл в 17 матчах за "Челси" и записал на свой счет две результативные передачи.

В целом сезон для Мудрика и его команды выдался максимально провальным, ведь команда заняла 12-е место в АПЛ.

По ходу сезона “Челси” сменил двух тренеров, а Маурисио Почеттино пришел в клуб на место Френка Лэмпарда, который временно занимал должность.