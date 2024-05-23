Новак Джокович убедительно выходит в полуфинал турнира в Женеве

Первая ракетка мира Новак Джокович провел четвертьфинальный матч турнира ATP в Женеве. Его соперником стал голландец Таллон Грикспор (27 ракетка мира).

Сербский теннисист встретился с сильным сопротивлением в первом сете. Грикспор навязал борьбу и был близок, чтобы взять этот сет. Однако, Новак таки не отдал своего и дожал оппонента - 7:5. Во втором сете Джокович очень быстро и без вопросов разгромил нидерландца 6:1.

Первая ракетка мира Новак Джокович убедительно проходит сового соперника со счетом 2:0. Матч длился один час 18 минут.

C L I N I C A L ⚡️@DjokerNole with a confident second set to get past Griekspoor 7-5 6-1 to move into the semi-finals.@genevaopen | #ATPGVA pic.twitter.com/uB3T5NWAHw — ATP Tour (@atptour) May 23, 2024

ATP в Женеве. Четвертьфинал

Джокович - Грикспор - 2:0 (7:5, 6:1)