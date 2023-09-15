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Ницца на выезде сенсационно победила ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 16:55
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Ницца на выезде сенсационно победила ПСЖ Ницца на выезде сенсационно победила ПСЖ

На Парк де Пренс состоялся матч пятого тура Лиги 1, где хозяева ПСЖ принимали Ниццу.

Парижане как всегда больше владели мячом, а Ницца, в свою очередь, хотела подловить ПСЖ на ошибке, и это у них получилось. На 21-й минуте Мбаппе обрезался у своих ворот и Терем Моффи открыл счет в игре. Сам Килиан и отправился, забив гол через восемь минут. На перерыв команды ушли по ничейному счету.

А уже на старте второго тайма Ницца снова вышла вперед. Лаборд отличился на 53-й минуте после прострела с левого фланга. К слову, голевую передачу осуществил Терем Моффи. Этот матч получился невероятным для этого игрока Ницы, потому что на 69-й минуте он оформил дубль.

Интрига вернулась в последние минуты. Килиан Мбаппе тоже оформил дубль, забив на 87-й минуте. Однако больше парижане не смогли. Ницца выстояла и одержала победу 3:2.

Лига 1. Пятый тур

"ПСЖ" - "Ницца" - 2:3
Голы: 0:1- 21 Моффи, 1:1 - 29 Мбаппе, 1:2 - 53 Лаборд, 1:3 - 69 Моффи, 2:3 - 87 Мбаппе

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