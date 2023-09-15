Ницца на выезде сенсационно победила ПСЖ

На Парк де Пренс состоялся матч пятого тура Лиги 1, где хозяева ПСЖ принимали Ниццу.

Парижане как всегда больше владели мячом, а Ницца, в свою очередь, хотела подловить ПСЖ на ошибке, и это у них получилось. На 21-й минуте Мбаппе обрезался у своих ворот и Терем Моффи открыл счет в игре. Сам Килиан и отправился, забив гол через восемь минут. На перерыв команды ушли по ничейному счету.

А уже на старте второго тайма Ницца снова вышла вперед. Лаборд отличился на 53-й минуте после прострела с левого фланга. К слову, голевую передачу осуществил Терем Моффи. Этот матч получился невероятным для этого игрока Ницы, потому что на 69-й минуте он оформил дубль.

Интрига вернулась в последние минуты. Килиан Мбаппе тоже оформил дубль, забив на 87-й минуте. Однако больше парижане не смогли. Ницца выстояла и одержала победу 3:2.

Лига 1. Пятый тур

"ПСЖ" - "Ницца" - 2:3

Голы: 0:1- 21 Моффи, 1:1 - 29 Мбаппе, 1:2 - 53 Лаборд, 1:3 - 69 Моффи, 2:3 - 87 Мбаппе