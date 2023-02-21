Неймар определился со своим будущим в ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 02:57
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Форвард ПСЖ Неймар не думает о смене клуба.
Как передает Get French Football News, бразилец не собирается покидать парижскую команду до истечения срока действия контракта, который рассчитан до 2027 года.
Источник заверяет, что на решение Неймара даже не повлияет вероятный уход из команды Лионеля Месси.
Напомним, что бразилец играет за парижан с 2017 года. В текущем сезоне на его счету 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах чемпионата Франции.
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