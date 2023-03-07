Неймар определился, хочет ли покинуть ПСЖ летом

Неймар не планирует менять клубную прописку ближайшим летом.

Как пишет L’Équipe, бразилец хорошо себя чувствует в ПСЖ, хотя сам клуб готов расстаться с футболистом.

Как известно, соглашение футболиста с парижанами рассчитано до лета 2027 года.

Вчера в ПСЖ сообщили, что Неймар вынужден пропустить 3-4 месяца из-за травмы голеностопа.

В текущем сезоне он провел 29 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 16 результативных передач.