Не Ибрагимович: названо лучшего футболиста года в Швеции

Вингер “Тоттенхэма” Деян Кулусевски признан лучшим футболистом 2022 года в Швеции.

Напомним, что права на 22-летнего футболиста принадлежат туринскому “Ювентусу”, а за английский клуб он выступает на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до июня 2023 года.

В 2022 году Кулусевски сыграл за сборную Швеции 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделав 3 ассиста.

В 10 матчах чемпионата Англии вингер забил один гол и сделал 5 голевых передач.