Не без сюрпризов. Национальная сборная Германии объявила предварительный состав на ЕВРО-2024

В четверг, 16 мая, состоялось представление предварительного состава сборной Германии, который поедет на Чемпионат Европы 2024.

На домашний турнир сборных не поедут следующие игроки: Горецка, Бранд, Зюле, Вернер, Адееми, Гнабри и Хуммельса. Это вызвало удивление среди болельщиков.

Предварительный состав на Чемпионат Европы 2024

Вратари: Оливер Бауманн (Хоффенхайм), Мануэль Нойер (Бавария), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Защитники: Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамин Генрикс (РБ Лейпциг), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максимилиан Миттельштедт (Штутгарт), Давид Раум (РБ Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал Мадрид), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Джонатан Та (Байер Леверкузен)

Полузащитники: Роберт Андрих (Байер Леверкузен), Крис Фюрих (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон энд Хоув Альбион), Илкай Гюндоган (Барселона), Тони Кроос (Реал Мадрид), Джамал Мусиала (Бавария), Александар Павлович (Бавария), Лерой Сане (Бавария), Флориан Виртц (Байер Леверкузен)

Нападающие: Максимилиан Байер (Хоффенхайм), Никлас Фюлькруг (Боруссия Дортмунд), Кай Хаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Бавария), Дениз Ундав (Штутгарт).

Напомним, что за звание лучшей футбольной сборной Европы будут бороться 24 команды, которые поделены на шесть групп. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.