Названо имя нового президента "Ювентуса"

Новым президентом “Ювентуса” стал Джанлука Ферреро.

Об этом 26 декабря сообщили на сайте клуба.

Кроме того, в совет директоров итальянского клуба вошли Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Диего Пистоне и Лаура Капьелло.

Напомним, что около месяца назад весь совет директоров клуба подал в отставку. Также должности покинули президент и вице-президент “Ювентуса”.